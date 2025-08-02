В Гоструда объяснили, может ли мужчина получить социальный отпуск, если усыновил ребенка своей жены от предыдущего брака

Человек, усыновивший ребенка, может воспользоваться правом на отпуск в связи с усыновлением, если подаст соответствующее заявление не позднее чем через три месяца после вступления решения суда об усыновлении в силу.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, имеет ли право на социальный отпуск в связи с усыновлением ребенка мужчина, усыновивший ребенка жены от предыдущего брака.

Лицу, усыновившему ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней - при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения. супруги – одному из них по их усмотрению).

Лицо, усыновившее ребенка, имеет право на отпуск в связи с усыновлением ребенка при условии, если заявление о предоставлении отпуска поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Следовательно, мужчина, усыновивший ребенка жены от предыдущего брака, права на социальный отпуск в связи с усыновлением ребенка не имеет.

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