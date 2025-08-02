Стадион стал временным пунктом сбора военнообязанных — Винницкий ТЦК прокомментировал стычки возле «Локомотива»

Как писала «Судебно-юридическая газета», вечером 1 августа произошла стычка между полицией, ТЦК и гражданскими у стадиона «Локомотив». Сотни людей заявляли о незаконном содержании мужчин и потребовали их выпустить.
В Винницком областном ТЦК предоставили свою версию инцидента.
Там говорят, что стадион стал временным пунктом сбора военнообязанных. Туда их доставляли для медосмотров и других процедур.
По информации ТЦК, группа людей, которые вечером собралась возле стадиона, «вели себя агрессивно», пытаясь пробраться на территорию. Также зафиксированы повреждения имущества и нарушение публичного порядка.
На место происшествия прибыли представители полиции, обеспечившие правопорядок.
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