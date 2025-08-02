Стадион стал временным пунктом сбора военнообязанных — Винницкий ТЦК прокомментировал стычки возле «Локомотива»

В ТЦК заявили, что на стадион доставляли мужчин для медосмотров и других процедур.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», вечером 1 августа произошла стычка между полицией, ТЦК и гражданскими у стадиона «Локомотив». Сотни людей заявляли о незаконном содержании мужчин и потребовали их выпустить.

В Винницком областном ТЦК предоставили свою версию инцидента.

Там говорят, что стадион стал временным пунктом сбора военнообязанных. Туда их доставляли для медосмотров и других процедур.

По информации ТЦК, группа людей, которые вечером собралась возле стадиона, «вели себя агрессивно», пытаясь пробраться на территорию. Также зафиксированы повреждения имущества и нарушение публичного порядка.

На место происшествия прибыли представители полиции, обеспечившие правопорядок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.