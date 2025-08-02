В Виннице возле стадиона «Локомотив» произошло масштабное столкновение между гражданскими и ТЦК: видео и комментарий полиции

Возле стадиона «Локомотив» собрались сотни людей, которые заявляли о незаконном содержании мужчин.

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В Виннице вечером 1 августа произошла стычка между полицией, ТЦК и гражданскими. Сотни людей заявляли о незаконном содержании мужчин и потребовали их выпустить. Чтобы уволить мужчин люди даже выбили ворота на стадионе.

Как писали местные Телеграм-каналы, правоохранители применяли газовые баллончики и проводили задержания.

Утром 2 августа в полиции прокомментировали инцидент.

По версии правоохранителей, во время оповещения граждан о мобилизации сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который, вероятно, уклонялся от мобилизации. После этого на место прибыло около 80 человек, среди которых были и представители общественных организаций. Они требовали освободить задержанного и устроили пикет возле территории, где временно размещался ТЦК.

Сообщается, что часть присутствующих повредила входные ворота и пыталась проникнуть на территорию учреждения. Для стабилизации ситуации правоохранители применили меры по принуждению и оттеснили толпу за пределы объекта.

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