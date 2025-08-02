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Стадіон став тимчасовим пунктом збору військовозобов’язаних — Вінницький ТЦК прокоментував сутички біля «Локомотиву»

10:35, 2 серпня 2025
У ТЦК заявили, що на стадіон доставляли чоловіків для медоглядів та інших процедур.
Стадіон став тимчасовим пунктом збору військовозобов’язаних — Вінницький ТЦК прокоментував сутички біля «Локомотиву»
скрін з відео
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Як писала «Судово-юридична газета», ввечері 1 серпня сталася сутичка між поліцією, ТЦК та цивільними біля стадіону «Локомотив». Сотні людей заявляли про незаконне утримання чоловіків та вимагали їх випустити.

У Вінницькому обласному ТЦК надали свою версію інциденту.

Там кажуть, що стадіон став тимчасовим пунктом збору військовозобов’язаних. Туди їх доставляли для медоглядів та інших процедур.

За інформацією ТЦК, група людей, які ввечері зібралася біля стадіону, «поводилась агресивно», намагаючись пробратися на територію. Також зафіксувано пошкодження майна та порушення публічного порядку.

На місце події прибули представники поліції, які забезпечили правопорядок.

Відео сутички біля стадіону з місцевих Телеграм-каналів. 

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Вінниця ТЦК мобілізація

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