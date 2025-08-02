Практика судів
  1. В Україні

У Вінниці біля стадіону «Локомотив» сталася масштабна сутичка між цивільними та ТЦК: відео та коментар поліції

08:30, 2 серпня 2025
Біля стадіону «Локомотив» зібралися сотні людей, які заявляли про незаконне утримання чоловіків.
У Вінниці біля стадіону «Локомотив» сталася масштабна сутичка між цивільними та ТЦК: відео та коментар поліції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінниці ввечері 1 серпня сталася сутичка між поліцією, ТЦК та цивільними. Сотні людей заявляли про незаконне утримання чоловіків та вимагали їх випустити. 

Щоб звільнити чоловіків люди навіть вибили ворота на стадіоні. Як писали місцеві Телеграм-канали, правоохоронці застосовували газові балончики та здійснювали затримання.

Зранку 2 серпня у поліції прокоментували інцидент.

За версією правоохоронців, під час оповіщення громадян про мобілізацію співробітники ТЦК виявили чоловіка, який, ймовірно, ухилялася від мобілізації. Після цього на місце прибули близько 80 людей, серед яких були й представники громадських організацій. Вони вимагали звільнити затриманого чоловіка та влаштували пікет біля території, де тимчасово розміщувався ТЦК.

Повідомляється, частина присутніх пошкодила вхідні ворота та намагалася проникнути на територію установи. Для стабілізації ситуації поліцейські застосували заходи примусу та відтіснили натовп за межі об’єкта. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Вінниця ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді мають виходити на пенсію за віком, як інші громадяни, а не за вислугою – Галина Третьякова

Голова соціального комітету Галина Третьякова вважає, що настав час скасувати пенсії за вислугою років – як для суддів, так і для інших посадовців.

Кандидати в судді успішно склали тести з історії державності, але чи було це так легко – фактори, які дозволили більшості претендентів на посади суддів пройти далі

Вища кваліфікаційна комісія суддів і навмисно, і вимушено дозволила кандидатам в судді отримати високий результат.

Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

Станом на 1 серпня визнані такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 43 претендента.

Юлія Свириденко доручила міністру фінансів підготуватися до формування конкурсної комісії для відбору керівника Митної служби з «міжнародниками»

Кабмін готується почати відбір керівника Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду