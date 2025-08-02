У Вінниці біля стадіону «Локомотив» сталася масштабна сутичка між цивільними та ТЦК: відео та коментар поліції

Біля стадіону «Локомотив» зібралися сотні людей, які заявляли про незаконне утримання чоловіків.

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У Вінниці ввечері 1 серпня сталася сутичка між поліцією, ТЦК та цивільними. Сотні людей заявляли про незаконне утримання чоловіків та вимагали їх випустити.

Щоб звільнити чоловіків люди навіть вибили ворота на стадіоні. Як писали місцеві Телеграм-канали, правоохоронці застосовували газові балончики та здійснювали затримання.

Зранку 2 серпня у поліції прокоментували інцидент.

За версією правоохоронців, під час оповіщення громадян про мобілізацію співробітники ТЦК виявили чоловіка, який, ймовірно, ухилялася від мобілізації. Після цього на місце прибули близько 80 людей, серед яких були й представники громадських організацій. Вони вимагали звільнити затриманого чоловіка та влаштували пікет біля території, де тимчасово розміщувався ТЦК.

Повідомляється, частина присутніх пошкодила вхідні ворота та намагалася проникнути на територію установи. Для стабілізації ситуації поліцейські застосували заходи примусу та відтіснили натовп за межі об’єкта.

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