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Екс-інженер Google та Microsoft оцінив ризик вимирання людства від ШІ у 95%

22:03, 1 серпня 2025
Нейт Соарес заявив, що ймовірність вимирання людства через штучний інтелект перевищує 95% за умови збереження поточних тенденцій.
Екс-інженер Google та Microsoft оцінив ризик вимирання людства від ШІ у 95%
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Імовірність загибелі людства через розвиток штучного інтелекту становить щонайменше 95%. З такою оцінкою виступив колишній інженер компаній Google та Microsoft, голова Machine Intelligence Research Institute Нейт Соареспередає The Times.

Наголошується, що зараз ШІ знаходиться на початковій стадії розвитку, але пізніше все може змінитися. Протягом певного часу машинний інтелект досягне рівня загального штучного інтелекту, це призведе до рівних з людським інтелектом можливостям.

У матеріалі газети зазначається, що на цьому етапі можливості ШІ перестануть бути обмеженими, замість вирішення лише одного простого завдання він зможе справлятися з декількома складними, які потребують довгострокового планування, постановки цілей, суджень та міркувань у різних галузях знань.

Підкреслюється, що штучний інтелект матиме «набагато більше переваг перед людьми» і через відсутність необхідності спати або робити перерви на їжу. Крім цього, йому також не потрібно буде витрачати час на навчання, ШІ просто зможе передати свої знання та навички наступному поколінню.

Надалі штучний інтелект зможе досягти «штучного суперінтелекту» , що призведе до його необмежених можливостей. Він зможе робити те, про що люди можуть лише мріяти, зокрема лікувати рак, освоювати холодний ядерний синтез та багато іншого.

«Можна створювати інтелектуальні комп'ютери, не маючи жодного уявлення про те, що ти робиш. Беремо колосальну обчислювальну потужність та обрушуємо її на воістину колосальний обсяг даних таким чином, що це якимось чином формує комп'ютери. Ніхто не знає, що відбувається всередині цих штук», - сказав Соарес.

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штучний інтелект

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