В Україні планують посилити контроль за реалізацією та зберіганням пального та етилового спирту

Кабмін ініціює зміни до Податкового кодексу щодо вдосконалення системи електронного обліку пального та спирту етилового.

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Кабінет Міністрів пропонує посилити контроль за обігом пального та спирту. Зареєструвано у Верховній Раді законопроект №13595, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення системи електронного обліку пального та спирту етилового, а також підвищення ефективності адміністрування акцизного податку.

Що пропонують змінити:

відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового власників пального для забезпечення належного контролю за обігом пального;

можливості приведення у відповідність лімітів обсягів пального та спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на які платник може зареєструвати акцизні накладні, до фактичних обсягів пального та спирту етилового на акцизному складі за рішенням контролюючого органу за результатами перевірки;

встановлення відповідальності за здійснення суб’єктами господарювання зберігання пального або спирту етилового без реєстрації платником акцизного податку;

встановлення відповідальності за фактом виявлення в ході перевірок фактичних обсягів пального або спирту етилового невідповідності даним системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового при відсутності документального підтвердження отримання / реалізації пального або спирту етилового (наявність фактичних обсягів пального або спирту етилового, менших від обсягів за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, а також наявність фактичних обсягів пального або спирту етилового понад обсяги за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового);

встановлення необхідності подання платниками податку – розпорядниками акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з очищення коксового газу, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) разом з декларацією з акцизного податку довідки про загальні обсяги отримання, імпорту та використання за звітний календарний місяць товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального, та про залишки таких товарів і пального для контролю за виробництвом та обігом пального з огляду на обсяги отриманої непідакцизної сировини;

встановлення однакових правил до складання акцизних накладних при реалізації пального та спирту етилового, зокрема запровадження складення зведеної акцизної накладної не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг спирту етилового за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним особою, яка реалізує спирт етиловий для власного споживання чи промислової переробки, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця;

встановлення виключного переліку випадків, при яких акцизні накладні, розрахунки коригування не приймаються та не реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

уточнення правил адміністрування акцизного податку з вантажних транспортних засобів, переобладнаних у легкові автомобілі тощо.

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