Українцям нагадали, які вимоги безпеки праці для проведення земляних робіт

Проведення земляних робіт потребує суворого дотримання правил безпеки праці, щоб запобігти нещасним випадкам та травмам.

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Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, які вимоги безпеки праці для проведення земляних робіт.

Проведення земляних робіт потребує суворого дотримання правил безпеки праці, щоб запобігти нещасним випадкам та травмам.

Ось ключові вимоги:

Дозвільна документація. Перед початком робіт необхідно отримати всі необхідні дозволи та погодження, включаючи наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Огородження та знаки безпеки. Місце проведення земляних робіт повинно бути чітко огороджене захисними бар’єрами та позначене відповідними попереджувальними знаками (наприклад, «Обережно, траншея!», «Прохід заборонено»).

Перевірка комунікацій. Перед початком копання слід провести вивчення наявності підземних комунікацій (кабелі, трубопроводи) за допомогою схем, трасошукачів або шурфування. У разі виявлення комунікацій роботи проводяться під наглядом представників відповідних служб.

Стійкість ґрунту. Необхідно оцінити тип ґрунту та його стійкість. При розробці траншей та котлованів слід забезпечити укоси або кріплення стінок, щоб запобігти їх обвалу. Глибина, з якої потрібне кріплення, залежить від типу ґрунту та визначається нормативними документами.

Безпечні відстані. Забороняється розміщувати вийнятий ґрунт, матеріали та механізми ближче встановленої безпечної відстані від краю виїмки, щоб уникнути обвалів.

Доступ та спуски. Для доступу працівників у траншеї та котловани та виходу з них повинні бути облаштовані безпечні сходи або трапи, що відповідають вимогам безпеки.

Особисті засоби захисту. Всі працівники, задіяні в земляних роботах, повинні бути забезпечені та використовувати відповідні засоби індивідуального захисту: каски, захисні окуляри, спецодяг, спецвзуття.

Механізація робіт. При використанні екскаваторів та іншої землерийної техніки необхідно дотримуватися безпечних відстаней до стінок виїмки та інших об’єктів. Забороняється перебування людей в зоні роботи механізмів.

Моніторинг. Під час виконання робіт необхідно постійно контролювати стан стінок виїмки, кріплень та прилеглих територій на предмет появи тріщин, обвалів чи інших небезпечних явищ.

Роботи в зоні руху транспорту. Якщо земляні роботи проводяться в зоні руху транспортних засобів, необхідно встановити дорожні знаки, огорожі та організувати безпечний об’їзд.

Дотримання цих загальних вимог є запорукою безпечного виконання земляних робіт.

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