Українцям нагадали, які вимоги безпеки праці для проведення земляних робіт

10:16, 2 серпня 2025
Проведення земляних робіт потребує суворого дотримання правил безпеки праці, щоб запобігти нещасним випадкам та травмам.
Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, які вимоги безпеки праці для проведення земляних робіт.
Проведення земляних робіт потребує суворого дотримання правил безпеки праці, щоб запобігти нещасним випадкам та травмам.
Ось ключові вимоги:
- Дозвільна документація. Перед початком робіт необхідно отримати всі необхідні дозволи та погодження, включаючи наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.
- Огородження та знаки безпеки. Місце проведення земляних робіт повинно бути чітко огороджене захисними бар’єрами та позначене відповідними попереджувальними знаками (наприклад, «Обережно, траншея!», «Прохід заборонено»).
- Перевірка комунікацій. Перед початком копання слід провести вивчення наявності підземних комунікацій (кабелі, трубопроводи) за допомогою схем, трасошукачів або шурфування. У разі виявлення комунікацій роботи проводяться під наглядом представників відповідних служб.
- Стійкість ґрунту. Необхідно оцінити тип ґрунту та його стійкість. При розробці траншей та котлованів слід забезпечити укоси або кріплення стінок, щоб запобігти їх обвалу. Глибина, з якої потрібне кріплення, залежить від типу ґрунту та визначається нормативними документами.
- Безпечні відстані. Забороняється розміщувати вийнятий ґрунт, матеріали та механізми ближче встановленої безпечної відстані від краю виїмки, щоб уникнути обвалів.
- Доступ та спуски. Для доступу працівників у траншеї та котловани та виходу з них повинні бути облаштовані безпечні сходи або трапи, що відповідають вимогам безпеки.
- Особисті засоби захисту. Всі працівники, задіяні в земляних роботах, повинні бути забезпечені та використовувати відповідні засоби індивідуального захисту: каски, захисні окуляри, спецодяг, спецвзуття.
- Механізація робіт. При використанні екскаваторів та іншої землерийної техніки необхідно дотримуватися безпечних відстаней до стінок виїмки та інших об’єктів. Забороняється перебування людей в зоні роботи механізмів.
- Моніторинг. Під час виконання робіт необхідно постійно контролювати стан стінок виїмки, кріплень та прилеглих територій на предмет появи тріщин, обвалів чи інших небезпечних явищ.
- Роботи в зоні руху транспорту. Якщо земляні роботи проводяться в зоні руху транспортних засобів, необхідно встановити дорожні знаки, огорожі та організувати безпечний об’їзд.
Дотримання цих загальних вимог є запорукою безпечного виконання земляних робіт.
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