Практика судів
  1. В Україні

Українцям нагадали, які вимоги безпеки праці для проведення земляних робіт

10:16, 2 серпня 2025
Проведення земляних робіт потребує суворого дотримання правил безпеки праці, щоб запобігти нещасним випадкам та травмам.
Українцям нагадали, які вимоги безпеки праці для проведення земляних робіт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає,  які вимоги безпеки праці для проведення земляних робіт. 

Проведення земляних робіт потребує суворого дотримання правил безпеки праці, щоб запобігти нещасним випадкам та травмам.

Ось ключові вимоги:

  • Дозвільна документація. Перед початком робіт необхідно отримати всі необхідні дозволи та погодження, включаючи наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.
  • Огородження та знаки безпеки. Місце проведення земляних робіт повинно бути чітко огороджене захисними бар’єрами та позначене відповідними попереджувальними знаками (наприклад, «Обережно, траншея!», «Прохід заборонено»).
  • Перевірка комунікацій. Перед початком копання слід провести вивчення наявності підземних комунікацій (кабелі, трубопроводи) за допомогою схем, трасошукачів або шурфування. У разі виявлення комунікацій роботи проводяться під наглядом представників відповідних служб.
  • Стійкість ґрунту. Необхідно оцінити тип ґрунту та його стійкість. При розробці траншей та котлованів слід забезпечити укоси або кріплення стінок, щоб запобігти їх обвалу. Глибина, з якої потрібне кріплення, залежить від типу ґрунту та визначається нормативними документами.
  • Безпечні відстані. Забороняється розміщувати вийнятий ґрунт, матеріали та механізми ближче встановленої безпечної відстані від краю виїмки, щоб уникнути обвалів.
  • Доступ та спуски. Для доступу працівників у траншеї та котловани та виходу з них повинні бути облаштовані безпечні сходи або трапи, що відповідають вимогам безпеки.
  • Особисті засоби захисту. Всі працівники, задіяні в земляних роботах, повинні бути забезпечені та використовувати відповідні засоби індивідуального захисту: каски, захисні окуляри, спецодяг, спецвзуття.
  • Механізація робіт. При використанні екскаваторів та іншої землерийної техніки необхідно дотримуватися безпечних відстаней до стінок виїмки та інших об’єктів. Забороняється перебування людей в зоні роботи механізмів.
  • Моніторинг. Під час виконання робіт необхідно постійно контролювати стан стінок виїмки, кріплень та прилеглих територій на предмет появи тріщин, обвалів чи інших небезпечних явищ.
  • Роботи в зоні руху транспорту. Якщо земляні роботи проводяться в зоні руху транспортних засобів, необхідно встановити дорожні знаки, огорожі та організувати безпечний об’їзд.

Дотримання цих загальних вимог є запорукою безпечного виконання земляних робіт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пенсіонера «бусифікували» та побили співробітники ТЦК, а поліція відмовилася реєструвати кримінальне провадження – що вирішив суд

Громадянин пропустив строки для оскарження бездіяльності слідчого поліції, оскільки вважав, що поліція та прокуратура все ж розпочнуть досудове розслідування.

Більше 75% суддів місцевих судів самостійно закуповують в суди все необхідне для роботи, а більше 73% зробили ремонт у службових кабінетах за власні гроші – опитування

Щонайменше 11% суддів навіть купували за власні кошти суддівські мантії – в судах кажуть, що ситуація із забезпеченням судів першої інстанції стала нестерпною.

Судді мають виходити на пенсію за віком, як інші громадяни, а не за вислугою – Галина Третьякова

Голова соціального комітету Галина Третьякова вважає, що настав час скасувати пенсії за вислугою років – як для суддів, так і для інших посадовців.

Кандидати в судді успішно склали тести з історії державності, але чи було це так легко – фактори, які дозволили більшості претендентів на посади суддів пройти далі

Вища кваліфікаційна комісія суддів і навмисно, і вимушено дозволила кандидатам в судді отримати високий результат.

Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду