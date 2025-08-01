Артема Некрасова призначено першим заступником міністра енергетики: які ще кадрові рішення ухвалив Кабмін

Кабінет Міністрів провів засідання 1 серпня, в ході якого було ухвалено низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Звільнено:
- Андрія Чеснокова з посади заступника Міністра молоді та спорту України;
- Ольгу Юхимчук з посади заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.
Призначено:
- Артема Некрасова першим заступником Міністра енергетики України;
- Ольгу Юхимчук заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;
- Ігоря Зубовича заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Юлію Зайченко першим заступником Голови Державного агентства України ПлейСіті.
Також уряж тимчасово поклав виконання обов’язків Голови Державної екологічної інспекції України на Олександра Субботенка.
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