Артема Некрасова призначено першим заступником міністра енергетики: які ще кадрові рішення ухвалив Кабмін

Ольгу Юхимчук уряд призначив заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

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Кабінет Міністрів провів засідання 1 серпня, в ході якого було ухвалено низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнено:

- Андрія Чеснокова з посади заступника Міністра молоді та спорту України;

- Ольгу Юхимчук з посади заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Призначено:

- Артема Некрасова першим заступником Міністра енергетики України;

- Ольгу Юхимчук заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

- Ігоря Зубовича заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

- Юлію Зайченко першим заступником Голови Державного агентства України ПлейСіті.

Також уряж тимчасово поклав виконання обов’язків Голови Державної екологічної інспекції України на Олександра Субботенка.

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