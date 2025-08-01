Україна чекає на візит місії МВФ наприкінці серпня, — Свириденко

Юлія Свириденко вперше як очільниця уряду поговорила з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з Крісталіною Георгієвою — директоркою-розпорядницею МВФ.

"Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік. Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ", - розповіла Свириденко.

У Києві очікують на візит місії Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня.

"Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", - додала прем’єрка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.