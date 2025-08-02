Украинцам напомнили, какие требования безопасности труда для проведения земляных работ

Проведение земляных работ требует строгого соблюдения правил безопасности труда, чтобы предотвратить несчастные случаи и травмы.

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Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, какие требования безопасности труда при проведении земляных работ.

Проведение земляных работ требует строгого соблюдения правил охраны труда, чтобы предотвратить несчастные случаи и травмы.

Вот ключевые требования:

Разрешительная документация. Перед началом работ необходимо получить все необходимые разрешения и согласования, включая наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности.

Ограждения и знаки безопасности. Место проведения земляных работ должно быть четко ограждено защитными барьерами и обозначено соответствующими предупреждающими знаками (например, «Осторожно, траншея!», «Проход запрещен»).

Проверка коммуникаций. Перед началом рытья следует провести изучение наличия подземных коммуникаций (кабели, трубопроводы) с использованием схем, трассоуказателей или шурфования. В случае обнаружения коммуникаций работы проводятся под наблюдением представителей соответствующих служб.

Устойчивость грунта. Необходимо оценить тип грунта и его устойчивость. При разработке траншей и котлованов следует обеспечить откосы или крепление стенок, чтобы предотвратить их обрушение. Глубина, с которой требуется крепление, зависит от типа грунта и определяется нормативными документами.

Безопасные расстояния. Запрещается размещать вынутый грунт, материалы и механизмы ближе установленного безопасного расстояния от края выемки, чтобы избежать обрушений.

Доступ и спуски. Для доступа работников в траншеи и котлованы и выхода из них должны быть оборудованы безопасные лестницы или трапы, соответствующие требованиям безопасности.

Средства индивидуальной защиты. Все работники, занятые на земляных работах, должны быть обеспечены и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты: каски, защитные очки, спецодежду, спецобувь.

Механизация работ. При использовании экскаваторов и другой землеройной техники необходимо соблюдать безопасные расстояния до стенок выемки и других объектов. Запрещается нахождение людей в зоне работы механизмов.

Мониторинг. Во время выполнения работ необходимо постоянно контролировать состояние стенок выемки, креплений и прилегающих территорий на предмет появления трещин, обрушений или других опасных явлений.

Работы в зоне движения транспорта. Если земляные работы проводятся в зоне движения транспортных средств, необходимо установить дорожные знаки, ограждения и организовать безопасный объезд.

Соблюдение этих общих требований является залогом безопасного выполнения земляных работ.

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