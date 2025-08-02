На Житомирщині посадовців лісової галузі підозрюють у завданні майже 23 млн грн збитків державі

Правоохоронці викрила схеми незаконних порубок, контрабанди та службової недбалості у лісовій сфері Житомирщини.

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На Житомирщині викрили посадовців лісової галузі, які, за версією слідства, завдали державі майже 23 мільйони гривень збитків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Серед осіб, яким інкримінують екологічні правопорушення, — представники державної лісової галузі, керівники державних, комунальних і приватних структур, зокрема:

- співробітниця держпідприємства «Грозинське» організувала незаконну вирубку дерев у лісових масивах, переданих їм під охорону. Це спричинило збитки державі на понад 14,6 млн грн;

- лісничий зі «Столичного лісового офісу» філії ДП «Ліси України» через службову недбалість допустив самовільну вирубку 286 дерев на суму близько 2,4 млн грн;

- директор товариства з обмеженою відповідальністю, використовуючи фальшиві документи, організував незаконне вивезення заборонених до експорту пиломатеріалів на понад 5 млн грн.

Окрім цього, обвинувальний акт передано до суду щодо керівника полігону твердих побутових відходів, що належить Житомирській міській раді.

Слідство встановило, що він не забезпечив належний захист прилеглих лісових земель, допустив їх забруднення, чим завдав шкоди на 840 тис. грн.

Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема ч. 3 ст. 201-1 (контрабанда), ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів).