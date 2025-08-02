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Пенсія матері зниклого безвісти військового: на який строк її призначають

09:40, 2 серпня 2025
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника для матері зниклого безвісти військовослужбовця надається за особливим порядком.
Пенсія матері зниклого безвісти військового: на який строк її призначають
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Пенсійний фонд у Луганській області пояснює, на який період пенсіонерці за віком, зокрема матері зниклого безвісти військовослужбовця, призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї особи, якій надано статус зниклої безвісти за особливих обставин, зокрема її матері, яка отримує пенсію (досягла пенсійного віку або є особою з інвалідністю). Призначення та виплата такої пенсії здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Право на пенсію виникає у непрацездатних членів сім’ї зниклої особи через один місяць після того, як відомості про зникнення внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсія призначається на весь період, коли особа є зниклою безвісти за особливих обставин, тобто зберігає відповідний правовий статус.

Виплата пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до зазначеного реєстру відмітки про встановлення місце перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

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