Практика судов
  1. В Украине

Пенсия матери пропавшего без вести военного: на какой срок ее назначают

09:40, 2 августа 2025
Пенсия в связи с потерей кормильца для матери пропавшего без вести военнослужащего предоставляется по особому порядку.
Пенсия матери пропавшего без вести военного: на какой срок ее назначают
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд в Луганской области объясняет, на какой период пенсионерке по возрасту, в частности матери пропавшего без вести военнослужащего, назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи лица, которому предоставлен статус пропавшей без вести при особых обстоятельствах, в частности, ее матери, которая получает пенсию (достигла пенсионного возраста или является лицом с инвалидностью). Назначение и выплата такой пенсии осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Право на пенсию возникает у нетрудоспособных членов семьи пропавшего лица через один месяц после того, как сведения об исчезновении внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Пенсия назначается на весь период, когда лицо является пропавшим без вести при особых обстоятельствах, то есть сохраняет соответствующий правовой статус.

Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения в указанный реестр отметки об установлении места нахождения лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не дали статус УБД, потому что были не все документы: Верховный Суд указал на недопустимость формального подхода при отказе в предоставлении статуса участника боевых действий

Мужчине отказали в предоставлении статуса участника боевых действий, формально сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях — что решил Верховный Суд.

Отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума нужна, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об орудийных величинах

Орудийные величины для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц нужны для создания предпосылок для повышения пенсий – глава соцкомитета Рады Галина Третьякова.

Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

Законопроекты о полиграфе для судей до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте

Несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, в Верховной Раде все еще находятся на рассмотрении законопроекты о полиграфе для судей.

Аудит АРМА должен быть завершен до лета 2026 года – закон о реформе АРМА

Переходные положения предусматривают, что у Комиссии по аудиту, сформированной на основании предложений партнеров по развитию, будет 10 месяцев, чтобы принять заключение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду