Пенсия матери пропавшего без вести военного: на какой срок ее назначают

Пенсия в связи с потерей кормильца для матери пропавшего без вести военнослужащего предоставляется по особому порядку.

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Пенсионный фонд в Луганской области объясняет, на какой период пенсионерке по возрасту, в частности матери пропавшего без вести военнослужащего, назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи лица, которому предоставлен статус пропавшей без вести при особых обстоятельствах, в частности, ее матери, которая получает пенсию (достигла пенсионного возраста или является лицом с инвалидностью). Назначение и выплата такой пенсии осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Право на пенсию возникает у нетрудоспособных членов семьи пропавшего лица через один месяц после того, как сведения об исчезновении внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Пенсия назначается на весь период, когда лицо является пропавшим без вести при особых обстоятельствах, то есть сохраняет соответствующий правовой статус.

Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения в указанный реестр отметки об установлении места нахождения лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

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