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Не будет друзей и торговых партнеров: постпред США при НАТО Витакер заявил, что Трамп введет разрушительные санкции против РФ

09:21, 2 августа 2025
Мэтт Уитакер заявил, что санкции введут, если Путин не согласится на прекращение огня.
Не будет друзей и торговых партнеров: постпред США при НАТО Витакер заявил, что Трамп введет разрушительные санкции против РФ
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Уже 8 августа президент США Дональд Трамп может объявить жесткие санкции и тарифы против России. Друзей и торговых партнеров у россиян не останется. Об этом в эфире программы American Agenda на телеканале Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер.

По его словам, эти санкции могут быть применены, если к тому времени в Украине не будет установлен режим прекращения огня.

Он отметил, что Президент США Дональд Трамп рассматривает такие меры как инструмент давления, который должен способствовать политическому разрешению конфликта.

"Трамп 8 августа, в отсутствие перемирия, введет, я бы сказал, разрушительные тарифы и санкции против России. У России не будет друзей. У них не будет торговых партнеров, и их способность финансировать эту войну прекратится", - отметил Уитакер.

Он добавил, что Путин продает нефть Индии, Бразилии и Китая, поэтому эти страны тоже столкнутся с серьезными последствиями из-за сотрудничества с РФ.

Наконец, по его словам, необходимо добиться прекращения огня, а этого можно добиться исключительно посредством дипломатии и переговоров.

Ранее мы писали, что Трамп заявил, что введет санкции против России после 10-дневного дедлайна.

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США рф санкции

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