Не буде друзів та торгових партнерів: постпред США при НАТО Вітакер заявив, що Трамп запровадить руйнівні санкції проти РФ

Метт Вітакер заявив, що санкції введуть, якщо Путін не погодиться на припинення вогню.

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Вже 8 серпня президент США Дональд Трамп може оголосити жорсткі санкції й тарифи проти Росії. Друзів і торгових партнерів у росіян не залишиться. Про це в ефірі програми American Agenda на телеканалі Newsmax заявив посол США при НАТО Метт Вітакер.

За його словами, ці санкції можуть бути застосовані, якщо до того часу в Україні не буде встановлено режиму припинення вогню.

Він зазначив, що Президент США Дональд Трамп розглядає такі заходи як інструмент тиску, що має сприяти політичному врегулюванню конфлікту.

"Трамп 8 серпня, за відсутності перемир'я, запровадить, я б сказав, руйнівні тарифи і санкції проти Росії. У Росії не буде друзів. У них не буде торгових партнерів, і їхня здатність фінансувати цю війну припиниться", – зауважив Вітакер.

Він додав, що Путін продає нафту Індії, Бразилії та Китаю, тож ці країни теж зіткнуться з серйозними наслідками через співпрацю з РФ

Зрештою, за його словами, необхідно домогтися припинення вогню, а цього можна досягти виключно за допомогою дипломатії та переговорів.

Раніше ми писали, що Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії після 10-денного дедлайну.

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