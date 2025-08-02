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Трамп прагне миру, а не війни, але краще з ним не жартувати, — сенатор Грем

09:03, 2 серпня 2025
Зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не жартуватимуть, — Ґрем про Трампа.
Трамп прагне миру, а не війни, але краще з ним не жартувати, — сенатор Грем
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Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією, але водночас порадив Кремлю "не жартувати" з американським лідером, оскільки "він не Обама і не Байден". 

"Моїм друзям у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не будуть жартувати. Ви перебільшуєте свої можливості", - написав Грем у соцмережі Х.

Раніше Дональд Трамп наказав розмістити два ядерні підводні човни «у відповідних регіонах», а також заявив про готовність до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба. 

Нагадаємо, таким чином Трамп відреагував на публічні погрози з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Той обурювався ультиматумом Трампа про 10 днів на укладання мирної угоди та заявив, що кожен новий ультиматум — це погроза і крок до війни "не між Росією та Україною, а з його власною країною".

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США Дональд Трамп

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