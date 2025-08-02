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Трамп заявив, що США повністю готові до ядерного конфлікту з РФ

08:45, 2 серпня 2025
Дональд Трамп сказав, що країна повністю готова до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.
Трамп заявив, що США повністю готові до ядерного конфлікту з РФ
Фото: Carlos Barria/REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перебувають у повній готовності до ядерного конфлікту з РФ. 

«Медведєв говорив про ядерну зброю, коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові», — сказав Трамп під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому.

Також він підтвердив озвучену ним раніше інформацію, що він віддав наказ на розміщення американських ядерних субмарин "у відповідних регіонах" у відповідь на публічні погрози з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, котрі Трамп розцінив як пряму погрозу США.

 

 

Раніше Дональд Трамп наказав розмістити два ядерні підводні човни «у відповідних регіонах». Це була його відповідна реакція на такі слова Медведєва: "кожен новий ультиматум — це погроза і крок до війни "не між Росією та Україною, а з його власною країною".

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США рф Дональд Трамп

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