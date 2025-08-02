Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерному конфликту с РФ

Дональд Трамп сказал, что страна полностью готова к ядерной войне с Россией, если возникнет такая необходимость.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с РФ.

«Медведев говорил о ядерном оружии, когда вы говорите о ядерном оружии, мы должны быть готовы. Мы полностью готовы», — сказал Трамп во время общения с журналистами на лужайке Белого дома.

Также он подтвердил озвученную ранее информацию, что он отдал приказ на размещение американских ядерных субмарин "в соответствующих регионах" в ответ на публичные угрозы со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Трамп расценил как прямую угрозу США.

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