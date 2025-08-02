Трамп стремится к миру, а не к войне, но лучше с ним не шутить, — сенатор Грэм

Поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним не будут шутить, — Грєм про Трампа.

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Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп стремится к миру, а не к конфликту с Россией, но в то же время посоветовал Кремлю "не шутить" с американским лидером, поскольку "он не Обама и не Байден".

"Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним не будут шутить. Вы преувеличиваете свои возможности", - написал Грэм в соцсети Х.

Ранее Дональд Трамп приказал разместить две ядерные подлодки «в соответствующих регионах», а также заявил о готовности к ядерной войне с Россией, если возникнет такая потребность.

Напомним, таким образом Трамп отреагировал на публичные угрозы со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот возмущался ультиматумом Трампа о 10 днях заключения мирного соглашения и заявил, что каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне "не между Россией и Украиной, а с его собственной страной".

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