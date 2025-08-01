Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну

Дональд Трамп пригрозив Росії санкціями, якщо не буде досягнуто домовленостей про завершення війни.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії після 10-денного дедлайну. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

«Я вважаю огидним те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Джо Байдена. Це не моя війна, але я сказав: якщо я прийду до влади, спробую все це зупинити. Але те, що робить Росія - дуже сумно», - сказав Трамп.

Він зазначив, що США не повинні бути залучені у цю війну.

«До речі, я уклав угоду з НАТО, за якою НАТО платить нам за це. Отже, так - ми накладемо санкції. Хоча я не знаю, чи санкції його (Путіна - ред.) зачіпають. Вони вже добре знайомі з санкціями. Я знаю про санкції краще за будь-кого - і про тарифи, й про все інше. Не знаю, чи це справді впливає, але ми це зробимо», - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

Додамо, високопоставлений дипломат США Джон Келлі заявив, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Росія та Україна домовилися про припинення війни до 8 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.