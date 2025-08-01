Практика судів
  1. У світі

Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну

08:12, 1 серпня 2025
Дональд Трамп пригрозив Росії санкціями, якщо не буде досягнуто домовленостей про завершення війни.
Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії після 10-денного дедлайну. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

«Я вважаю огидним те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Джо Байдена. Це не моя війна, але я сказав: якщо я прийду до влади, спробую все це зупинити. Але те, що робить Росія - дуже сумно», - сказав Трамп.

Він зазначив, що США не повинні бути залучені у цю війну.

«До речі, я уклав угоду з НАТО, за якою НАТО платить нам за це. Отже, так - ми накладемо санкції. Хоча я не знаю, чи санкції його (Путіна - ред.) зачіпають. Вони вже добре знайомі з санкціями. Я знаю про санкції краще за будь-кого - і про тарифи, й про все інше. Не знаю, чи це справді впливає, але ми це зробимо», - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

Додамо, високопоставлений дипломат США Джон Келлі заявив, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Росія та Україна домовилися про припинення війни до 8 серпня. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни 18-24 років зможуть навчатися без відриву від військової служби – прийнято закон

«Покращуємо умови військової служби для громадян 18-24 років», – підкреслив Денис Шмигаль

Договори оренди державного і комунального майна, укладені з УБД, будуть продовжуватися без аукціону – прийнято закон

Договори оренди державного та комунального майна, укладені з УДБ, які отримали статус, починаючи з 2014 року, підлягають автоматичному продовженню без проведення аукціону.

Спрощення оголошення ухилянтів у кримінальний розшук та цифровізація передачі даних щодо особового складу – які зміни вніс Кабмін

Уряд вніс зміни до порядку ведення військового обліку, порядку проведення призову на військову службу та до положення про ТЦК.

Пенсіонера «бусифікували» та побили співробітники ТЦК, а поліція відмовилася реєструвати кримінальне провадження – що вирішив суд

Громадянин пропустив строки для оскарження бездіяльності слідчого поліції, оскільки вважав, що поліція та прокуратура все ж розпочнуть досудове розслідування.

Тепер є 15 днів, гарантованих законом: Павло Паліса пояснив, на які відпустки матимуть право військові після нововведень

Заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса пояснив нововведення у відпустках для військових.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду