На Житомирщине чиновников лесной отрасли подозревают в нанесении почти 23 млн грн ущерба государству

Правоохранители разоблачили схемы незаконных порубок, контрабанды и служебной халатности в лесной сфере Житомирщины.

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В Житомирской области разоблачили чиновников лесной отрасли, которые, по версии следствия, нанесли государству почти 23 миллиона гривен ущерба. Об этом сообщает областная прокуратура.

Среди лиц, которым инкриминируют экологические правонарушения, представители государственной лесной отрасли, руководители государственных, коммунальных и частных структур, в частности:

– сотрудница госпредприятия «Грозинское» организовала незаконную вырубку деревьев в лесных массивах, переданных им под охрану. Это повлекло ущерб государству более чем на 14,6 млн грн;

- лесничий из «Столичного лесного офиса» филиала ГП «Леса Украины» из-за служебной халатности допустил самовольную вырубку 286 деревьев на сумму около 2,4 млн грн;

- директор общества с ограниченной ответственностью, используя фальшивые документы, организовал незаконный вывоз запрещенных к экспорту пиломатериалов более чем на 5 млн грн.

Кроме этого, обвинительный акт передан в суд в отношении руководителя полигона твердых бытовых отходов, принадлежащего Житомирскому городскому совету.

Следствие установило, что он не обеспечил надлежащую защиту близлежащих лесных земель, допустил их загрязнение, чем нанес ущерб на 840 тыс. грн.

Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в т.ч. 3 ст. 201-1 (контрабанда), ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка леса), ч. 4 ст. 358 (подделка документов).

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