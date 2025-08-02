У Держпраці пояснили, чи може чоловік отримати соціальну відпустку якщо усиновив дитину своєї дружини від попереднього шлюбу

Людина, яка усиновила дитину, може скористатися правом на відпустку у зв’язку з усиновленням, якщо подасть відповідну заяву не пізніше ніж через три місяці після того, як рішення суду про усиновлення набрало чинності.

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Державна служба з питань праці пояснює, чи має право на соціальну відпустку у зв'язку з усиновленням дитини чоловік, який усиновив дитину дружини від попереднього шлюбу.

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Отже, чоловік, який усиновив дитину дружини від попереднього шлюбу, права на соціальну відпустку у зв'язку з усиновленням дитини не має.

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