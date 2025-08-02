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Нова «Ялта» можлива, якщо не в прямому, то в переносному сенсі — керівник ГУР Буданов розповів, що чекає далі Україну

13:01, 2 серпня 2025
Кирило Буданов заявив, що Україні варто думати про те, як жити в нинішніх умовах і чи можливо повернути те, що тимчасово втрачено.
Нова «Ялта» можлива, якщо не в прямому, то в переносному сенсі — керівник ГУР Буданов розповів, що чекає далі Україну
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Керівник ГУР Кирило Буданов поділився своїм баченням майбутнього країни після війни з Росією. Він зазначив, що сценарії, за якими пішли Білорусь або Грузія, навряд чи влаштують українців. Про це він розповів в інтерв'ю "Мосейчук+".

За словами Буданова, Україні варто думати про те, як жити в нинішніх умовах і чи можливо повернути те, що тимчасово втрачено.

Буданов розглянув кілька потенційних варіантів, у яких Україна може опинитися внаслідок війни:

  • Перший сценарій - Грузії, коли Україна не отримує стабільної підтримки Заходу, стикається з нестабільністю, повільним повоєнним відновленням, зривом євроінтеграції і знову дрейфує в орбіту Кремля.
  • Другий сценарій - Ізраїлю. Це перетворення країни на "фортецю" і швидка військова модернізація з сильною і постійною економічною та політичною підтримкою України з боку союзників, але без значної присутності іноземних військ.
  • Третій сценарій - Південної Кореї. Він не передбачає вступу до НАТО і повернення окупованих територій, але якщо вдається забезпечити присутність військ-союзників на території України і отримати гарантії США, то 80% території може жити, розвиватися і мати певну безпеку для цих територій.
  • Четвертий сценарій - Білорусь, коли США відмовляються від підтримки, Європа не активізується, а Україна під вимогами Москви перетворюється на васальну державу. У такому разі, Росія виграє війну, Захід розколюється, світовий порядок буде підірвано безповоротно.

Буданов підкреслив, що питання не в тому, що може статися, а в тому, що ми хочемо для себе отримати.

На запитання щодо того, чи вірить він у те, що за результатом нинішніх подій може виникнути новий Гельсінський договір або нова "Ялта", він зазначив:

"У прямому сенсі, думаю, що саме зараз це поки що неможливо. У переносному - на жаль, думаю, що це може статися", - сказав керівник ГУР. 

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Україна Кирило Буданов

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