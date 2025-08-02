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Заяву Трампа про пересування атомних субмарин неможливо перевірити, — New York Times

12:43, 2 серпня 2025
Повідомляється, що рух ядерних підводних човнів — один із найзасекреченіших тактичних маневрів Пентагону.
Заяву Трампа про пересування атомних субмарин неможливо перевірити, — New York Times
Фото: Leah Millis/REUTERS
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Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що він віддав розпорядження перемістити два атомні підводні човни у відповідь на погрози з боку колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Видання The New York Times спробувало розібратися у мотивах рішення Трампа, а також оцінило, чи є його заяви правдивими.

Зазначається, що оскільки переміщення атомних підводних човнів є одними з найбільш ретельно контрольованих тактичних маневрів Пентагону, найімовірніше, буде неможливо дізнатися, чи дійсно Трамп перегруповує підводні човни, чи просто намагається донести свою точку зору.

За даними видання, тон Трампа щодо Росії став жорсткішим, а позиція щодо санкцій в останні тижні змінилася.

"Тим не менш, подібна публічна демонстрація ядерної потужності - рідкість навіть для Трампа, який востаннє відкрито погрожував Кім Чен Ину на початку свого першого терміну, у 2018 році", - зазначає NYT.

Як пише видання, незрозуміло, про який тип атомних підводних човнів говорив Трамп і як їхня передислокація забезпечить істотний додатковий захист.

"У Сполучених Штатів є атомні ударні підводні човни, які займаються пошуком цілей, але у них також є набагато більші атомні підводні човни з ядерним озброєнням. Їм не потрібно змінювати місце розташування; вони можуть досягати цілей, що знаходяться за тисячі миль. Ба більше, переміщення цих підводних човнів може призвести до розкриття їхньої позиції", - пише The New York Times. 

У коментар виданню високопоставлений західний військовий, який має досвід у підводній війні, заявив, що не впевнений у тому, які тактичні дії могли бути зроблені. Але він зазначив, що, оскільки підводні човни діють дуже потайливо, Трамп міг вільно заявити, що він вживає заходів, а росіяни мали б вирішити, вірити йому чи ні.

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США Дональд Трамп

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