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Заявление Трампа о передвижении атомных субмарин невозможно проверить, - New York Times

12:43, 2 августа 2025
Сообщается, что движение ядерных подлодок — одна из самых засекреченных тактических маневров Пентагона.
Заявление Трампа о передвижении атомных субмарин невозможно проверить, - New York Times
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Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал распоряжение переместить две атомные подлодки в ответ на угрозы со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Издание The New York Times попыталось разобраться в мотивах решения Трампа, а также оценило, являются ли его заявления правдивыми.

Отмечается, что поскольку перемещение атомных подлодок является одним из наиболее тщательно контролируемых тактических маневров Пентагона, вероятнее всего, будет невозможно узнать, действительно ли Трамп перегруппировывает подлодки, или просто пытается донести свою точку зрения.

По данным издания, тон Трампа в отношении России ужесточился, а позиция по санкциям в последние недели изменилась.

"Тем не менее, подобная публичная демонстрация ядерной мощи – редкость даже для Трампа, который в последний раз открыто угрожал Ким Чен Ину в начале своего первого срока, в 2018 году", – отмечает NYT.

Как пишет издание, непонятно, о каком типе атомных подлодок говорил Трамп и как их передислокация обеспечит существенную дополнительную защиту.

"У Соединенных Штатов есть атомные ударные подлодки, которые занимаются поиском целей, но у них также есть гораздо большие атомные подлодки с ядерным вооружением. Им не нужно менять местоположение; они могут достигать целей, находящихся за тысячи миль. Более того, перемещение этих подлодок может привести к раскрытию их позиции", - пишет The New York Times.

В комментарий изданию высокопоставленный западный военный, имеющий опыт в подводной войне, заявил, что не уверен в том, какие тактические действия могли быть предприняты. Но он отметил, что, поскольку подлодки действуют очень скрытно, Трамп мог свободно заявить, что он принимает меры, а россияне должны решить, верить ему или нет.

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США Дональд Трамп

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