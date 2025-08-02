Сбил насмерть женщину на переходе и получил домашний арест: в Ровно прокуратура обжалует меру пресечения 20-летнему водителю

Молодой человек сбил насмерть женщину с собакой, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В Ровно прокуроры подали апелляционную жалобу на решение Ровенского городского суда относительно меры пресечения 20-летнему подозреваемому в совершении смертельного ДТП.

Как сообщается 20-летний житель, управляя автомобилем BMW, в областном центре сбил насмерть женщину с собакой, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водителя задержали и объявили о подозрении, учитывая тяжесть преступления, настаивала на меру пресечения в виде содержания водителя под стражей.

Не соглашаясь с таким решением, прокуроры его уже обжалуют.

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