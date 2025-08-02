Практика судів
  1. В Україні

Збив на смерть жінку на переході та отримав домашній арешт: у Рівному прокуратура оскаржує запобіжний захіж 20-річному водію

13:19, 2 серпня 2025
Молодик збив на смерть жінку з собакою, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Збив на смерть жінку на переході та отримав домашній арешт: у Рівному прокуратура оскаржує запобіжний захіж 20-річному водію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівному прокурори подали апеляційну скаргу на рішення Рівненського міського суду стосовно запобіжного заходу 20-річному підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП. 

Як повідомляється 20-річний рівнянин, керуючи автомобілем BMW, в обласному центрі збив на смерть жінку з собакою, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Водія затримали та оголосили про підозру. Прокуратура, з огляду на тяжкість злочину, наполягала на запобіжному заході у вигляді тримання водія під вартою. Втім, суд відправив юнака під нічний домашній арешт.

Не погоджуючись із таким рішенням, прокурори вже його оскаржують.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП Рівне

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни 18-24 років зможуть навчатися без відриву від військової служби – прийнято закон

«Покращуємо умови військової служби для громадян 18-24 років», – підкреслив Денис Шмигаль

Перебування справи на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження в цивільній справі – Верховний Суд

Апеляційний суд зупинив провадження у справі до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування, вважаючи, що рішення у кримінальному провадженні має значення для вирішення цієї справи, але Об’єднана палати КЦС ВС не погодилася з такою позицією.

Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ

Уряд пропонує безпосередньо у законі про вищу освіту передбачити, що засновниками чи кінцевими бенефіціарними власниками не можуть бути резиденти РФ.

«Нам потрібно 75 млрд доларів на наступні 2 роки»: Данило Гетманцев розповів про очікування щодо нової програми з МВФ

Розуміння щодо джерел надходження такої допомоги поки що є лише на суму, яка становить половину необхідного Україні фінансування.

Пенсіонера «бусифікували» та побили співробітники ТЦК, а поліція відмовилася реєструвати кримінальне провадження – що вирішив суд

Громадянин пропустив строки для оскарження бездіяльності слідчого поліції, оскільки вважав, що поліція та прокуратура все ж розпочнуть досудове розслідування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду