Збив на смерть жінку на переході та отримав домашній арешт: у Рівному прокуратура оскаржує запобіжний захіж 20-річному водію

Молодик збив на смерть жінку з собакою, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

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У Рівному прокурори подали апеляційну скаргу на рішення Рівненського міського суду стосовно запобіжного заходу 20-річному підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП.

Як повідомляється 20-річний рівнянин, керуючи автомобілем BMW, в обласному центрі збив на смерть жінку з собакою, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Водія затримали та оголосили про підозру. Прокуратура, з огляду на тяжкість злочину, наполягала на запобіжному заході у вигляді тримання водія під вартою. Втім, суд відправив юнака під нічний домашній арешт.

Не погоджуючись із таким рішенням, прокурори вже його оскаржують.

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