Новая «Ялта» возможна, если не в прямом, то в переносном смысле, – руководитель ГУР Буданов рассказал, что ждет дальше Украину

Кирилл Буданов заявил, что Украине следует думать о том, как жить в нынешних условиях и возможно ли вернуть то, что временно потеряно.

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов поделился своим видением будущего страны после войны с Россией. Он отметил, что сценарии, по которым пошли Беларусь или Грузия, вряд ли устроят украинцев. Об этом он рассказал в интервью «Мосейчук+».

По словам Буданова, Украине стоит думать о том, как жить в нынешних условиях и возможно ли вернуть то, что временно утрачено.

Буданов рассмотрел несколько потенциальных вариантов, в которых Украина может оказаться в результате войны:

Первый сценарий — грузинский, когда Украина не получает стабильной поддержки Запада, сталкивается с нестабильностью, медленным послевоенным восстановлением, срывом евроинтеграции и снова дрейфует в орбиту Кремля.

Второй сценарий — израильский. Это превращение страны в «крепость» и быстрая военная модернизация при сильной и постоянной экономической и политической поддержке Украины со стороны союзников, но без значительного присутствия иностранных войск.

Третий сценарий — южнокорейский. Он не предусматривает вступления в НАТО и возвращения оккупированных территорий, но если удастся обеспечить присутствие войск-союзников на территории Украины и получить гарантии от США, то 80% территории может жить, развиваться и иметь определённую безопасность.

Четвёртый сценарий — белорусский, когда США отказываются от поддержки, Европа не активизируется, а Украина под давлением Москвы превращается в вассальное государство. В этом случае Россия выигрывает войну, Запад раскалывается, а мировой порядок будет безвозвратно подорван.

Буданов подчеркнул, что вопрос не в том, что может произойти, а в том, чего мы хотим достичь для себя.

На вопрос о том, верит ли он в возможность появления нового Хельсинкского договора или новой «Ялты» по результатам текущих событий, он ответил:

«В прямом смысле, думаю, что именно сейчас это пока невозможно. В переносном — к сожалению, думаю, что это может случиться», — сказал руководитель ГУР.

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