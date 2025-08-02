На Хмельниччині менеджерка банку ошукала клієнтів на мільйон гривень

Жінка переконувала передати їй банківські картки нібито для «виконання робочого плану».

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На Хмельниччині менеджерка банку ошукала трьох знайомих більш як на мільйон гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Працюючи у відділенні банку, жінка переконувала знайомих передати їй банківські картки нібито для «виконання робочого плану». Отримавши доступ до рахунків, вона знімала з них кошти, користувалася мобільним банкінгом, розраховувалась у магазинах та закладах харчування.

Також пропонувала відкрити депозитні рахунки. Готівку, яку вона мала покласти на депозит, витрачала на власні потреби.

Ще одним способом заволодіння коштами була пропозиція обміну гривні на долари США.

У результаті шахрайських дій зловмисниця ошукала трьох жінок та незаконно заволоділа понад мільйоном гривень.

Справу скеровано до суду.

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