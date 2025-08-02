Безробітні жінки мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами: що потрібно знати

Жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами.

Джерело фото: Freepik

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Жінки, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, мають право на отримання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Процедуру та умови надання такої допомоги пояснили у Пенсійному фонді України.

Що потрібно для призначення допомоги?

Звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

заяву із зазначенням способу отримання виплати (банківські реквізити або поштове відділення). Форма — згідно з наказом Мінсоцполітики № 3 від 09.01.2023;

16-значний код запису в Реєстрі медичних висновків про тимчасову непрацездатність у зв’язку з вагітністю та пологами — його можна отримати у лікаря або через особистий кабінет на порталі ПФУ;

довідку з центру зайнятості про статус безробітної;

посвідчення особи, постраждалої від Чорнобильської катастрофи (за наявності).

Як подати документи?

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду або через ЦНАП/виконавчий орган місцевої влади;

поштою — на адресу територіального управління ПФУ;

в електронній формі — через портал, застосунок ПФУ, портал «Дія» або соціальний вебпортал з використанням КЕП.

Важливо! Звернутися по допомогу потрібно не пізніше, ніж через 6 місяців після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розмір допомоги у 2025 році

Допомога становить 100% мінімальної допомоги з безробіття:

3 600 грн — для застрахованих безробітних;

1 500 грн — для інших категорій безробітних (без страхового стажу або звільнених за порушення трудової дисципліни).

Крім того, гарантовано мінімум 757 грн/місяць, що дорівнює 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).

На який термін призначається допомога?

126 календарних днів: 70 днів до пологів + 56 днів після;

140 днів: у разі ускладнених пологів (70 до + 70 після);

180 днів: для жінок 1–3 категорії, постраждалих від аварії на ЧАЕС (90 до + 90 після).

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