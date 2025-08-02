У Луцьку продавали контрабандний одяг із Китаю – справу передано до суду

На Волині викрили схему контрабанди одягу з Китаю на 8,3 млн грн.

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Оперативники Волинського прикордонного загону разом із детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили масштабну схему незаконного ввезення одягу до України. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними слідства, мешканка Луцька, зареєстрована як фізична особа-підприємець, організувала схему переміщення товарів китайського виробництва через державний кордон без належного митного оформлення. Для реалізації схеми вона залучала водіїв і пасажирів, які перевозили одяг, видаючи його за особисті речі. Учасники отримували за це грошову винагороду. Після ввезення товар доставляли до магазину в одному з торговельних центрів Луцька, де його продавали. Отриманий прибуток використовувався для закупівлі нових партій товару.

Загальна вартість незаконно ввезеного одягу становить понад 8,3 мільйона гривень.

Підприємниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201-3 (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже скеровано до суду для подальшого розгляду.

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