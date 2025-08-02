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ЦПД спростував фейк про «консерви з хворих кабанів» від Естонії

00:05, 2 серпня 2025
Центр протидії дезінформації повідомив про чергову інформаційну атаку роспропаганди.
ЦПД спростував фейк про «консерви з хворих кабанів» від Естонії
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Центр протидії дезінформації при РНБО спростував чергову вкинуту російською пропагандою брехню: у проросійських Telegram-каналах поширюється фейк, нібито Естонія передає Україні м'ясо диких кабанів, хворих на африканську чуму свиней (АЧС), і перетворює «залишки» туш на консерви для українських військових.

Насправді ж, як офіційно заявив міністр сільського господарства Естонії Гендрік Террас, м’ясо інфікованих тварин взагалі не підлягає переробці — його утилізують відповідно до ветеринарних норм.

У ЦПД вказали, що Гендрік Террас заявив, що його держава планує викупити лише м’ясо здорових диких кабанів, відстріляних у рамках заходів біобезпеки, і використати його для виробництва пів мільйона банок тушкованки. Консервацію планують направити для потреб Сил оборони Естонії, а також як гуманітарну допомогу Україні.

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