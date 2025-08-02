ЦПД опроверг фейк о «консервах из больных кабанов» от Эстонии

Центр противодействия дезинформации сообщил об очередной информационной атаке роспропаганды.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг очередную ложь, вброшенную российской пропагандой: в пророссийских Telegram-каналах распространяется фейк о том, что Эстония якобы передает Украине мясо диких кабанов, больных африканской чумой свиней (АЧС), и превращает «остатки» туш в консервы для украинских военных.

На самом деле, как официально заявил министр сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас, мясо инфицированных животных вообще не подлежит переработке — оно утилизируется согласно ветеринарным нормам.

В ЦПД указали, что Хендрик Террас сообщил: его государство планирует выкупить только мясо здоровых диких кабанов, отстрелянных в рамках мер биобезопасности, и использовать его для производства полумиллиона банок тушенки. Консервы планируют направить для нужд Сил обороны Эстонии, а также как гуманитарную помощь Украине.

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