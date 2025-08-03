На границе с Венгрией таможенники откопали 10 тысяч пачек сигарет в вагоне с железной рудой

На пункте пропуска «Славянка» обнаружили партию контрабандных сигарет на 10 тысяч пачек.

Фото: UkraineCustoms

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На пункте пропуска «Славянка» на украинско-венгерской границе 31 июля 2025 года закарпатские таможенники обнаружили партию из более чем 10 тысяч пачек сигарет, спрятанных в грузовом вагоне. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Во время досмотра грузового поезда, следовавшего из Украины в Венгрию, таможенники обратили внимание на груз, заявленный как «котуны железной руды». Под полуметровым слоем руды было обнаружено 24 картонные коробки, обернутые черной полиэтиленовой пленкой. Внутри коробок находились табачные изделия торговых марок «Compliment» и «Lifa» без марок акцизного сбора, общим количеством более 10 тысяч пачек.

Обнаруженные сигареты, скрытые от таможенного контроля, изъяты. Их передадут представителям правоохранительных органов для дальнейшего расследования. Закарпатская таможня направила в Территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщение о противоправном деянии, подпадающем под ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и причастных лиц.

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