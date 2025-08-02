250 тысяч украинцев выехали из страны в 2025 году и не вернулись

Государственная пограничная служба зафиксировала 16,4 млн пересечений границы за полгода: 250 тысяч украинцев не вернулись.

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За первое полугодие 2025 года Государственная пограничная служба Украины зафиксировала 16,47 миллиона пересечений государственной границы, включая как выезды, так и возвращения. Из них 85%, или 14,08 миллиона, приходится на граждан Украины. При этом 250 тысяч человек, выехавших из страны в этом году, не вернулись, что в 1,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила платформа Opendatabot.

В целом за шесть месяцев 2025 года количество пересечений границы выросло на 4% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Отмечается, что эти данные касаются только официальных пересечений государственной границы. Случаи нелегального пересечения, такие как «переплывание Тисы» или выезд через временно оккупированные территории, невозможно достоверно отследить.

По данным пограничной службы, с января по июнь 2025 года из Украины выехали 7,17 миллиона граждан, тогда как вернулись 6,92 миллиона. Таким образом, разница между выездами и возвращениями составляет 250 тысяч человек. Для сравнения, в 2024 году за аналогичный период эта разница составляла 404 тысячи человек. С начала полномасштабного вторжения из Украины выехали и не вернулись более 3 миллионов граждан.

В среднем ежемесячно украинцы пересекают границу 2,35 миллиона раз. Самый низкий показатель зафиксирован в феврале – 1,78 миллиона пересечений, а самый высокий – в июне, когда границу пересекли 3,13 миллиона раз. Традиционно июнь, июль и август являются пиковыми месяцами, на которые приходится треть всех годовых пересечений границы.

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