250 тисяч українців виїхали з країни у 2025 році та не повернулися

Державна прикордонна служба зафіксувала 16,4 млн перетинів кордону за півроку: 250 тисяч українців не повернулися.

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За перше півріччя 2025 року Державна прикордонна служба України зафіксувала 16,47 мільйона перетинів державного кордону, що включають як виїзди, так і повернення. З них 85%, або 14,08 мільйона, припадає на громадян України. При цьому 250 тисяч осіб, які виїхали з країни цього року, не повернулися, що в 1,6 раза менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомила платформа Opendatabot.

Загалом за шість місяців 2025 року кількість перетинів кордону зросла на 4% порівняно з першим півріччям 2024 року. Зазначається, що ці дані стосуються лише офіційних перетинів державного кордону. Випадки нелегального перетину, такі як «перепливання Тиси» чи виїзд через тимчасово окуповані території, неможливо достовірно відстежити.

За даними прикордонної служби, із січня по червень 2025 року з України виїхали 7,17 мільйона громадян, тоді як повернулися 6,92 мільйона. Таким чином, різниця між виїздами та поверненнями становить 250 тисяч осіб. Для порівняння, у 2024 році за аналогічний період ця різниця складала 404 тисячі осіб. Від початку повномасштабного вторгнення з України виїхали та не повернулися понад 3 мільйони громадян.

У середньому щомісяця українці перетинають кордон 2,35 мільйона разів. Найнижчий показник зафіксовано в лютому – 1,78 мільйона перетинів, а найвищий – у червні, коли кордон перетнули 3,13 мільйона разів. Традиційно червень, липень та серпень є піковими місяцями, на які припадає третина всіх річних перетинів кордону.

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