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Укрзалізниця відкрила додаткові рейси Львів – Ворохта

07:18, 2 серпня 2025
Укрзалізниця у серпні збільшує кількість рейсів до Карпат.
Укрзалізниця відкрила додаткові рейси Львів – Ворохта
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Укрзалізниця оголосила про запуск додаткових поїздів зі Львова до Ворохти, щоб усі охочі могли насолодитися свіжим гірським повітрям і мальовничими краєвидами Карпат цього літа. Про це повідомила пресслужба компанії.

Поїзд №414/413 Львів – Ворохта

  • Дати курсування: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 серпня.
  • Розклад: відправлення зі Львова о 23:29, прибуття до Ворохти о 05:30.
  • Типи вагонів: плацкарт, купе, СВ.
  • Зупинки: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.

Регіональний поїзд №783/784 Ворохта – Львів

  • Дати курсування: 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 серпня.
  • Розклад: відправлення з Ворохти о 06:20, прибуття до Львова о 12:15.
  • Типи вагонів: плацкарт, купе, СВ (з місцями для сидіння, без продажу постільної білизни).
  • Зупинки у зворотному напрямку: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич, Ходорів.

Квитки на ці поїзди незабаром з’являться у продажу через мобільний застосунок Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

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Укрзалізниця

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