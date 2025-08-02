Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця открыла дополнительные рейсы Львов – Ворохта

07:18, 2 августа 2025
Укрзализныця в августе увеличивает количество рейсов в Карпаты.
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы Львов – Ворохта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця объявила о запуске дополнительных поездов из Львова в Ворохту, чтобы все желающие могли насладиться свежим горным воздухом и живописными пейзажами Карпат этим летом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд №414/413 Львов – Ворохта

  • Даты курсирования: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 августа.
  • Расписание: отправление из Львова в 23:29, прибытие в Ворохту в 05:30.
  • Типы вагонов: плацкарт, купе, СВ.
  • Остановки: Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче, Татаров-Буковель.

Региональный поезд №783/784 Ворохта – Львов

  • Даты курсирования: 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 августа.
  • Расписание: отправление из Ворохты в 06:20, прибытие во Львов в 12:15.
  • Типы вагонов: плацкарт, купе, СВ (с местами для сидения, без продажи постельного белья).
  • Остановки в обратном направлении: Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич, Ходоров.

Билеты на эти поезда вскоре появятся в продаже через мобильное приложение Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не дали статус УБД, потому что были не все документы: Верховный Суд указал на недопустимость формального подхода при отказе в предоставлении статуса участника боевых действий

Мужчине отказали в предоставлении статуса участника боевых действий, формально сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях — что решил Верховный Суд.

Отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума нужна, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об орудийных величинах

Орудийные величины для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц нужны для создания предпосылок для повышения пенсий – глава соцкомитета Рады Галина Третьякова.

Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

Законопроекты о полиграфе для судей до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте

Несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, в Верховной Раде все еще находятся на рассмотрении законопроекты о полиграфе для судей.

Аудит АРМА должен быть завершен до лета 2026 года – закон о реформе АРМА

Переходные положения предусматривают, что у Комиссии по аудиту, сформированной на основании предложений партнеров по развитию, будет 10 месяцев, чтобы принять заключение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду