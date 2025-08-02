Укрзализныця открыла дополнительные рейсы Львов – Ворохта

Укрзализныця в августе увеличивает количество рейсов в Карпаты.

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Укрзализныця объявила о запуске дополнительных поездов из Львова в Ворохту, чтобы все желающие могли насладиться свежим горным воздухом и живописными пейзажами Карпат этим летом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд №414/413 Львов – Ворохта

Даты курсирования: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 августа.

Расписание: отправление из Львова в 23:29, прибытие в Ворохту в 05:30.

Типы вагонов: плацкарт, купе, СВ.

Остановки: Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче, Татаров-Буковель.

Региональный поезд №783/784 Ворохта – Львов

Даты курсирования: 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 августа.

Расписание: отправление из Ворохты в 06:20, прибытие во Львов в 12:15.

Типы вагонов: плацкарт, купе, СВ (с местами для сидения, без продажи постельного белья).

Остановки в обратном направлении: Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич, Ходоров.

Билеты на эти поезда вскоре появятся в продаже через мобильное приложение Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

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