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На кордоні з Угорщиною митники відкопали 10 тисяч пачок сигарет у вагоні з залізною рудою

08:49, 3 серпня 2025
На пункті пропуску «Слов’янка» виявили партію контрабандних сигарет на 10 тисяч пачок.
На кордоні з Угорщиною митники відкопали 10 тисяч пачок сигарет у вагоні з залізною рудою
Фото: UkraineCustoms
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На пункті пропуску «Слов’янка» на українсько-угорському кордоні 31 липня 2025 року закарпатські митники виявили партію з понад 10 тисяч пачок сигарет, прихованих у вантажному вагоні. Про це повідомила пресслужба митниці.

Під час огляду вантажного потяга, що прямував з України до Угорщини, митники звернули увагу на вантаж, заявлений як «котуни залізної руди». Під півметровим шаром руди було виявлено 24 картонні коробки, обгорнуті чорною поліетиленовою плівкою. Усередині коробок містилися тютюнові вироби торгових марок «Compliment» і «Lifa» без марок акцизного збору, загальною кількістю понад 10 тисяч пачок.

Виявлені сигарети, приховані від митного контролю, вилучено. Їх передадуть представникам правоохоронних органів для подальшого розслідування. Закарпатська митниця направила до Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомлення про протиправне діяння, що підпадає під ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та причетних осіб.

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митниця контрабанда

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