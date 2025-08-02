В Луцке продавали контрабандную одежду из Китая – дело передано в суд

На Волыни раскрыли схему контрабанды одежды из Китая на 8,3 млн грн.

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Оперативники Волынского пограничного отряда совместно с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области раскрыли масштабную схему незаконного ввоза одежды в Украину. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

По данным следствия, жительница Луцка, зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, организовала схему перемещения товаров китайского производства через государственную границу без надлежащего таможенного оформления. Для реализации схемы она привлекала водителей и пассажиров, которые перевозили одежду, выдавая ее за личные вещи. Участники получали за это денежное вознаграждение. После ввоза товар доставляли в магазин в одном из торговых центров Луцка, где его продавали. Полученная прибыль использовалась для закупки новых партий товара.

Общая стоимость незаконно ввезенной одежды составляет более 8,3 миллиона гривен.

Предпринимательнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201-3 (контрабанда товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

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