Безработные женщины имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами: что нужно знать

16:26, 2 августа 2025
Женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные, имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами.
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Женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные, имеют право на получение государственной помощи в связи с беременностью и родами. Процедуру и условия предоставления такой помощи разъяснили в Пенсионном фонде Украины.
Что нужно для назначения помощи?
Обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- заявление с указанием способа получения выплаты (банковские реквизиты или почтовое отделение). Форма — согласно приказу Минсоцполитики № 3 от 09.01.2023;
- 16-значный код записи в Реестре медицинских заключений о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами — его можно получить у врача или в личном кабинете на портале ПФУ;
- справку из центра занятости о статусе безработной;
- удостоверение лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы (при наличии).
Как подать документы?
- лично — в сервисном центре Пенсионного фонда или через ЦНАП/исполнительный орган местной власти;
- по почте — на адрес территориального управления ПФУ;
- в электронной форме — через портал, приложение ПФУ, портал «Дія» или социальный веб-портал с использованием КЭП.
Важно! Обратиться за помощью необходимо не позднее чем через 6 месяцев после окончания отпуска в связи с беременностью и родами.
Размер помощи в 2025 году
Помощь составляет 100% минимальной помощи по безработице:
- 3 600 грн — для застрахованных безработных;
- 1 500 грн — для других категорий безработных (без страхового стажа или уволенных за нарушение трудовой дисциплины).
Кроме того, гарантирован минимум 757 грн в месяц, что составляет 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн).
На какой срок назначается помощь?
- 126 календарных дней: 70 дней до родов + 56 дней после;
- 140 дней: в случае осложненных родов (70 до + 70 после);
- 180 дней: для женщин 1–3 категории, пострадавших от аварии на ЧАЭС (90 до + 90 после).
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