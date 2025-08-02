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Безработные женщины имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами: что нужно знать

16:26, 2 августа 2025
Женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные, имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами.
Безработные женщины имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами: что нужно знать
Источник фото: Freepik
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Женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные, имеют право на получение государственной помощи в связи с беременностью и родами. Процедуру и условия предоставления такой помощи разъяснили в Пенсионном фонде Украины.

Что нужно для назначения помощи?

Обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • заявление с указанием способа получения выплаты (банковские реквизиты или почтовое отделение). Форма — согласно приказу Минсоцполитики № 3 от 09.01.2023;
  • 16-значный код записи в Реестре медицинских заключений о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами — его можно получить у врача или в личном кабинете на портале ПФУ;
  • справку из центра занятости о статусе безработной;
  • удостоверение лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы (при наличии).

Как подать документы?

  • лично — в сервисном центре Пенсионного фонда или через ЦНАП/исполнительный орган местной власти;
  • по почте — на адрес территориального управления ПФУ;
  • в электронной форме — через портал, приложение ПФУ, портал «Дія» или социальный веб-портал с использованием КЭП.

Важно! Обратиться за помощью необходимо не позднее чем через 6 месяцев после окончания отпуска в связи с беременностью и родами.

Размер помощи в 2025 году

Помощь составляет 100% минимальной помощи по безработице:

  • 3 600 грн — для застрахованных безработных;
  • 1 500 грн — для других категорий безработных (без страхового стажа или уволенных за нарушение трудовой дисциплины).

Кроме того, гарантирован минимум 757 грн в месяц, что составляет 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн).

На какой срок назначается помощь?

  • 126 календарных дней: 70 дней до родов + 56 дней после;
  • 140 дней: в случае осложненных родов (70 до + 70 после);
  • 180 дней: для женщин 1–3 категории, пострадавших от аварии на ЧАЭС (90 до + 90 после).

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