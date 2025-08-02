В Хмельницкой области менеджер банка обманула клиентов на миллион гривен

Женщина убеждала передать ей банковские карты якобы для «выполнения рабочего плана».

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В Хмельницкой области менеджер банка обманула трех знакомых более чем на миллион гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Работая в отделении банка, женщина убеждала знакомых передать ей банковские карты якобы для «выполнения рабочего плана». Получив доступ к счетам, она снимала с них деньги, пользовалась мобильным банкингом, рассчитывалась в магазинах и заведениях питания.

Также предлагала открыть депозитные счета. Наличные деньги, которые она должна была положить на депозит, тратила на собственные нужды.

Еще одним способом завладения денежными средствами было предложение обмена гривны на доллары США.

В результате мошеннических действий злоумышленница обманула трех женщин и незаконно завладела более миллиона гривен.

Дело направлено в суд.

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