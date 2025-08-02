Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину, яка померла у полоні

Володимир Зеленський своїм указом посмертно нагородив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи.

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Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Тележурналістка та військова кореспондентка Рощина нагороджена за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету й незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини, йдеться в указі.

Нагадаємо, що про смерть Рощиної у російському полоні стало відомо 10 жовтня 2024 року. В Україну її тіло повернули навесні.

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