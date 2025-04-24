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В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні

11:09, 24 квітня 2025
У МВС підтвердили, що особу Рощиної ідентифіковано за допомогою ДНК-експертизи.
В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні
Фото – Facebook Вікторії Рощиної
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В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

«Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу», — сказав Тимченко.

Як відомо, Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на території, окуповані росією. У квітні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому.

Додамо, що в Україні розпочато розслідування у справі журналістки. Кримінальне провадження докваліфіковано як воєнний злочин з умисним вбивством.

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