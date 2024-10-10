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У російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина

20:16, 10 жовтня 2024
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що поки що рано говорити про обставини смерті.
У російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина
Фото: unian.net
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Українська журналістка Вікторія Рощина, яку викрали російські військові на тимчасово окупованій території, загинула в полоні. Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі телемарафону.

 «Справді, ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, цю інформацію підтверджено. Ми знали Вікторію, вона робила матеріали у Координаційному штабі. Тому для нас це дуже сумна новина, як і для всієї української журналістики», – сказав він.

Яценко додав, поки що рано говорити про обставини смерті, але «якщо є винні, хто спричинив цю смерть чи загибель, вони будуть покарані».

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» розповів, що Рощина була у списках на обмін.

Він зазначив, що її повернення вже було погоджено. Також відомо, що росіяни етапували дівчину до «Лефортово» з метою підготовки до повернення в Україну.

«Найближчим часом вона мала бути вдома, для цього було зроблено все необхідне», – додав Юсов.

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