В российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что пока рано говорить об обстоятельствах смерти.

Фото: unian.net

Украинская журналистка Виктория Рощина, похищенная российскими военными на временно оккупированной территории, погибла в плену. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в эфире телемарафона.

«Действительно, мы провели внутреннее расследование и, к сожалению, эта информация подтверждена. Мы знали Викторию, она делала материалы в Координационном штабе. Поэтому для нас это очень грустная новость, как и для всей украинской журналистики», – сказал он.

Яценко добавил, пока рано говорить об обстоятельствах смерти, но «если есть виновные, кто повлек за собой эту смерть или гибель, они будут наказаны».

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии «Суспільному» рассказал, что Рощина была в списках на обмен.

Он отметил, что ее возвращение уже было согласовано. Также известно, что россияне этапировали девушку в «Лефортово» с целью подготовки к возвращению в Украину.

«В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое», – добавил Юсов.

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