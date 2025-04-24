В МВД подтвердили, что личность Рощиной идентифицирована с помощью ДНК-экспертизы.

Фото – Facebook Виктории Рощиной

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В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью Цензор.НЕТ.

«Её тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. Личность установлена с помощью ДНК-экспертизы», — сказал Тимченко.

Как известно, Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года во время поездки на территории, оккупированные Россией. В апреле 2024 года Россия впервые подтвердила, что удерживает её.

О смерти Виктории стало известно 10 октября 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория Рощина находилась в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться домой.

Добавим, что в Украине начато расследование по делу журналистки. Уголовное производство переквалифицировано как военное преступление с умышленным убийством.

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