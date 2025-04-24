В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью Цензор.НЕТ.
«Её тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. Личность установлена с помощью ДНК-экспертизы», — сказал Тимченко.
Как известно, Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года во время поездки на территории, оккупированные Россией. В апреле 2024 года Россия впервые подтвердила, что удерживает её.
О смерти Виктории стало известно 10 октября 2024 года.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория Рощина находилась в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться домой.
Добавим, что в Украине начато расследование по делу журналистки. Уголовное производство переквалифицировано как военное преступление с умышленным убийством.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.