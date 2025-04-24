Практика судов
  1. В Украине

Как получить отсрочку от мобилизации в связи с воспитанием тяжелобольного ребенка — условия и документы

14:07, 24 апреля 2025
Военнообязанные, воспитывающие ребенка с определенными заболеваниями могут получить отсрочку от мобилизации при наличии подтверждающих документов.
Как получить отсрочку от мобилизации в связи с воспитанием тяжелобольного ребенка — условия и документы
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если военнообязанный мужчина воспитывает тяжело больного ребенка, он имеет право на отсрочку от мобилизации. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как ее получить и какие документы для этого нужны.

Кто имеет право на отсрочку:

Военнообязанные, которые воспитывают ребенка с определенными заболеваниями или состояниями:

  • родители;
  • опекуны;
  • попечители;
  • приемные родители;
  • родители-воспитатели.

О каких заболеваниях и состояниях ребенка идет речь:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • тяжелые врожденные пороки развития;
  • редкие орфанные заболевания;
  • онкологические или онкогематологические заболевания;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
  • заболевания почек IV степени;
  • тяжелые травмы;
  • необходимость трансплантации органа, паллиативная помощь.

Куда обращаться за отсрочкой:

В ТЦК и СП с заявлением и документами, подтверждающими право на отсрочку.

Копии документов можно заверить лично или нотариально.

Какие документы необходимы:

  • паспорт;
  • военный учетный документ;
  • справка о заболевании ребенка;
  • справка о получении государственной помощи на ребенка;
  • свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного.

Дополнительные документы:

- для опекунов, попечителей — решение об установлении опеки или попечительства;

- для усыновителей — решение суда об усыновлении, свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;

- для родителей-воспитателей — решение об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности такого дома, свидетельство о рождении ребенка.

Сколько рассматриваются документы:

В течение 7 дней.

На какой срок дают отсрочку:

До окончания действия Указа Президента о военном положении или до прекращения оснований.

Если вы продолжаете ухаживать за тяжело больным ребенком — необходимо снова обратиться с заявлением и пакетом документов в ТЦК и СП для продления отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Украина ТЦК мобилизация отсрочка ВВК военнообязанный военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Операции с криптоактивами будут облагаться налогом с 1 января 2026 года — комитет согласовал законопроект

Рынок криптоактивов в Украине больше не будет жить по правилам Дикого Запада — Данило Гетманцев сообщил, что комитет согласовал законопроект об налогообложении операций с криптовалютами.

ЕСПЧ вынес решение в пользу экс-директора НАБУ Артема Сытника по делу о его внесении в реестр коррупционеров

Европейский суд по правам человека указал, что внесение Артема Сытника в публичный реестр коррупционеров бросает тень на его репутацию.

Верховный Суд высказался о невозможности отчуждения из государственной в коммунальную или частную собственность земли, на которой расположен памятник археологии местного значения

Спорный земельный участок в 1977 году был включен в список памятников археологии местного значения – поселение трипольской культуры.

Комитет рекомендовал Раде принять проект о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке

Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке, инициаторами которого выступили Никита Потураев, Николай Княжицкий и другие.

Отчет о прогрессе по соглашению о полезных ископаемых будет до 26 апреля – Шмыгаль в Вашингтоне встретился с Бессентом

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом подчеркнул, что соглашение обязательно должно быть ратифицировано в Верховной Раде, а также обсудил финансирование Украины на 2026 год.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео