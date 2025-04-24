Как получить отсрочку от мобилизации в связи с воспитанием тяжелобольного ребенка — условия и документы

Военнообязанные, воспитывающие ребенка с определенными заболеваниями могут получить отсрочку от мобилизации при наличии подтверждающих документов.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Если военнообязанный мужчина воспитывает тяжело больного ребенка, он имеет право на отсрочку от мобилизации. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как ее получить и какие документы для этого нужны.

Кто имеет право на отсрочку:

Военнообязанные, которые воспитывают ребенка с определенными заболеваниями или состояниями:

родители;

опекуны;

попечители;

приемные родители;

родители-воспитатели.

О каких заболеваниях и состояниях ребенка идет речь:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические или онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

заболевания почек IV степени;

тяжелые травмы;

необходимость трансплантации органа, паллиативная помощь.

Куда обращаться за отсрочкой:

В ТЦК и СП с заявлением и документами, подтверждающими право на отсрочку.

Копии документов можно заверить лично или нотариально.

Какие документы необходимы:

паспорт;

военный учетный документ;

справка о заболевании ребенка;

справка о получении государственной помощи на ребенка;

свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного.

Дополнительные документы:

- для опекунов, попечителей — решение об установлении опеки или попечительства;

- для усыновителей — решение суда об усыновлении, свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;

- для родителей-воспитателей — решение об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности такого дома, свидетельство о рождении ребенка.

Сколько рассматриваются документы:

В течение 7 дней.

На какой срок дают отсрочку:

До окончания действия Указа Президента о военном положении или до прекращения оснований.

Если вы продолжаете ухаживать за тяжело больным ребенком — необходимо снова обратиться с заявлением и пакетом документов в ТЦК и СП для продления отсрочки.

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