Как получить отсрочку от мобилизации в связи с воспитанием тяжелобольного ребенка — условия и документы

Если военнообязанный мужчина воспитывает тяжело больного ребенка, он имеет право на отсрочку от мобилизации. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как ее получить и какие документы для этого нужны.
Кто имеет право на отсрочку:
Военнообязанные, которые воспитывают ребенка с определенными заболеваниями или состояниями:
О каких заболеваниях и состояниях ребенка идет речь:
Куда обращаться за отсрочкой:
В ТЦК и СП с заявлением и документами, подтверждающими право на отсрочку.
Копии документов можно заверить лично или нотариально.
Какие документы необходимы:
Дополнительные документы:
- для опекунов, попечителей — решение об установлении опеки или попечительства;
- для усыновителей — решение суда об усыновлении, свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;
- для родителей-воспитателей — решение об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности такого дома, свидетельство о рождении ребенка.
Сколько рассматриваются документы:
В течение 7 дней.
На какой срок дают отсрочку:
До окончания действия Указа Президента о военном положении или до прекращения оснований.
Если вы продолжаете ухаживать за тяжело больным ребенком — необходимо снова обратиться с заявлением и пакетом документов в ТЦК и СП для продления отсрочки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.