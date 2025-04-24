В ВСУ увеличили количество бригад, к которым можно присоединиться по контракту 18-24 — с 16 до 24

Теперь есть возможность выбрать бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны.

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Количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны «Контракт 18-24», увеличено с 16 до 24. Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В перечень бригад, участвующих в проекте, добавлены:

47 отдельная механизированная бригада «Магура»

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы

3 отдельная танковая Железная бригада

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада

34 отдельная бригада береговой охраны

103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого

108 отдельная бригада территориальной обороны

127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Как и раньше, можно присоединиться и к 72 отдельной механизированной бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38 отдельной бригаде морской пехоты, 28 отдельной механизированной бригаде, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 92 отдельной штурмовой бригаде, 3 отдельной штурмовой бригаде, 24 отдельной механизированной бригаде, 93 отдельной механизированной бригаде, 30 отдельной механизированной бригаде, 128 отдельной горно-штурмовой бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 39 отдельной бригаде береговой охраны, 25 отдельной воздушно-десантной бригаде, 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде и 59 отдельной штурмовой бригаде.

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